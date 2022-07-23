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23.07.2022  15:25   Віталій Хінєвіч

Уряд представив проєкт Плану відновлення системи охорони здоров’я України від наслідків війни

Міністерство охорони здоровʼя закликає українців взяти участь в коментуванні проєкту.

Відновлення України
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що проєкт Плану відновлення та модернізації України розроблений Національною радою з відновлення України від наслідків війни, яка створена відповідно до Указу Президента від 21 квітня 2022 року № 266/2022. 
 
План включає перелік заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України, пропозиції щодо пріоритетних реформ та стратегічних ініціатив, перелік нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективного відновлення та розвитку України у воєнний і післявоєнний періоди.
 
План відновлення системи охорони здоров’я є частиною глобального плану відбудови України в післявоєнний період. 
 
Головною метою Плану є не просто відбудова знищених чи зруйнованих об’єктів, а кардинальна трансформація держави у нову європейську країну на принципах зеленої економіки.
План відновлення матиме два виміри: параметричний і регіональний.
 
Міністерство охорони здоровʼя закликає експертів, науковців громадськість та бізнес взяти участь в коментуванні проєкту Плану відновлення системи охорони здоров’я України.
Ознайомитися з проєктом можна за посиланням.
 
Свої коментарі щодо Плану відновлення можна надіслати на адресу [email protected] до 1 вересня 2022 року, в темі листа обов'язково зазначте назву робочої групи та автора коментаря.
 
Нагадаємо, «Укрзалізниця» отримала нове медичне обладнання.
 
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина
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