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23.07.2022  15:55   Віталій Хінєвіч

Чоловік ходив Харковом з наркотиками та боєприпасами

Наркотична речовина та боєприпаси чоловік упаковав у пакети.

У Харкові чоловік ходив з наркотиками
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію у Харківській області.
 
Повідомляється, що 23 липня правоохоронці на вулиці Полтавський Шлях помітили чоловіка. Побачивши патрульних громадянин різко змінив шлях прямування і прискорився.
 
Поліцейські наздогнали та зупинили чоловіка аби його перевірити. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили у нього пакет зі значним кількістю подрібненої рослинної речовини та три зіп пакети з патронами для автоматичної зброї.
 
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.
 
Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали ймовірного коригувальника ворожого вогню.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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