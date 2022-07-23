23.07.2022 15:55 Віталій Хінєвіч

Чоловік ходив Харковом з наркотиками та боєприпасами

Наркотична речовина та боєприпаси чоловік упаковав у пакети.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію у Харківській області.

Повідомляється, що 23 липня правоохоронці на вулиці Полтавський Шлях помітили чоловіка. Побачивши патрульних громадянин різко змінив шлях прямування і прискорився.

Поліцейські наздогнали та зупинили чоловіка аби його перевірити. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили у нього пакет зі значним кількістю подрібненої рослинної речовини та три зіп пакети з патронами для автоматичної зброї.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.