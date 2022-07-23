23.07.2022 16:30 Віталій Хінєвіч

Піротехніки розповіли, скільки знешкодили ворожих боєприпасів з початку війни

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 109 разів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ДСНС України.

Повідомляється, що протягом доби піротехніки залучалися 109 разів для знешкодження ворожих боєприпасів. За добу було виявлено 806 вибухонебезпечних предметів, оглянуто територію площею 133 га.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення росії на території України знешкоджено 165 тисяч 592 вибухонебезпечні предмети та 663 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тисячі 95 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 66 тияч 107 гектарів.

Громадяни просять у разі виявлення вибухонебезпечних предметів повідомляти за номером -101.