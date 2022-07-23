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23.07.2022  16:30   Віталій Хінєвіч

Піротехніки розповіли, скільки знешкодили ворожих боєприпасів з початку війни

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 109 разів.

Знешкоджені боеприпаси
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ДСНС України.
 
Повідомляється, що протягом доби піротехніки залучалися 109 разів для знешкодження ворожих боєприпасів. За добу було виявлено 806 вибухонебезпечних предметів, оглянуто територію площею 133 га.
 
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення росії на території України знешкоджено 165 тисяч 592 вибухонебезпечні предмети та 663 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тисячі 95 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 66 тияч 107 гектарів.
 
Громадяни просять у разі виявлення вибухонебезпечних предметів повідомляти за номером -101.
 
Источник:   ГСЧС України
 Тэги:  агрессия россии
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