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23.07.2022  16:35   Василь Голосний

Наслідки ворожого обстрілу Харкова зранку 23 липня (фото)

Окупанти обстріляли житлові райони Харкова. Про це повідомляє РЕДПОСТ.

Харьков
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Російські військові о 6:30 23 липня обстріляли Основ'янський та Київський район Харкова. В результаті було зруйновано двоповерховий житловий будинок, господар будинку отримав поранення.

Окрім цього, у Київському районі Харкова внаслідок ворожих обстрілів постраждав університет.
На місці події правоохоронці виявили та вилучили металеві уламки зі слідами вибухової дії від артилерійського осколково-фугасного снаряду 152 мм.

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Тэги:  агрессия россии, харьков, образование
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