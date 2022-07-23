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23.07.2022  17:05   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники відновили понад 297 кілометрів мереж освітлення

Фахівці виконують роботи, пов'язані з електропостачанням Харкова.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» відновили роботу понад 297 кілометрів мереж освітлення під час війни та повернули електропостачання на 176 вулиць.
Усього за цей період було усунуто понад 900 аварій на мережах зовнішнього освітлення та замінено 42 пошкоджені опори.
 
Крім того, працівники КП «Міськсвітло» брали участь у відновленні мереж життєзабезпечення міста, вивозили пошкоджені автомобілі, якщо потрібно - відключали МАФи від електропостачання, а також виконували спільні заходи з ДСНС щодо демонтажу мереж з подальшим відновленням.
 
Нагадаємо, харківські комунальники комплексно готують комунікації до нового опалювального сезону.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкх, харьков
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