23.07.2022 14:50 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники комплексно готують комунікації до нового опалювального сезону (відео)

Підготовка до опалювального сезону у Харкові триває 7 днів на тиждень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Бригади комунального підприємства «ХТМ» комплексно готують тепломагістралі та внутрішньоквартальні мережі до опалювального сезону.

У КП «ХТМ» зазначили, що завершуються перекладки магістральних мереж у центральних районах міста, заповнюються тепломагістралі по всіх філіях Харківських теплових мереж. Щодня співробітники філій здійснюють обходи магістральних та внутрішньоквартальних теплових районів у пошуках можливих дефектів, які виникають під час гідровипробувань під високим тиском. Прискорюються ремонтні роботи на пошкоджених котельнях та інших об'єктах комунального підприємства.

Окрім цього зазначається, що закінчено відновлення покрівлі на адміністративному корпусі Салтівської філії.

Тривають роботи з реконструкції котелень за проектами Світового Банку. Інтенсивно ведуться роботи з заповнення внутрішньобудинкових систем опалення та усунення дефектів, які виникли внаслідок бойових дій та через розмороження систем. В котре співробітники КП "Харківські теплові мережі" звертаються до харків'ян, з проханням надати доступ до квартир для усунення пошкоджень на мережах.

Нагадаємо, в Харкові відновлюють водопостачання після ракетного удару.