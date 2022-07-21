В Харкові відновлюють водопостачання після ракетного удару (фото)

Ракета рашистів зруйнувала майже третину будинку, в тому числі і комунікації. Комунальники відновлюють водопостачання.
Вдалий день для вирішення фінансових питань, здійснення будь-яких задумів, що потребують рішучості. Все те, за що ви давно не наважувалися взятися, краще здійснити саме зараз.
Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.
21 липня 1969 року людина вперше ступила на поверхню Місяця.
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