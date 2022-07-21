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21.07.2022  20:23   Василь Голосний

В Харкові відновлюють водопостачання після ракетного удару (фото)

Ракета рашистів зруйнувала майже третину будинку, в тому числі і комунікації. Комунальники відновлюють водопостачання.

Харьков, ЖКХ
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

В Основ’янському районі працівники СКП "Харківводоканал" відновлюють мережі водопостачання у зруйнованому російськими військами будинку.
 
Аварійна ситуація виникла через обстріл російських окупантів. Напередодні агресор поцілив у житловий будинок ракетою, що повністю зруйнувала всі шість поверхів одного під'їзду споруди та зачепила комунікації, знищила оглядовий колодязь. Наразі комунальники відновлюють послугу для мешканців.

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Тэги:  харьков, жкх, водоканал
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