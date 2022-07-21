21.07.2022 20:48 Дмитрий Колоней

Пенсія: як її оформляти за новими правилами

В Україні почали діяти нові правила надання пенсії.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Today, у нашій країні почали діяти нові правила надання відомостей щодо роботи застрахованих осіб в електронній формі.

За інформацією прес-служби Пенсійного фонду України нові правила затверджені постановою правління ПФУ від 01.06.2022 №8-3 "Про порядок та черговість подання відомостей для створення електронних трудових книжок".

Вони передбачають можливість надання страхувальником або його уповноваженим представником даних про:

місце роботи,

заохочення,

кваліфікацію

припинення трудових відносин, які відсутні у реєстрі застрахованих осіб.

Майбутнім пенсіонерам для створення електронної трудової книжки необхідно надати дані:

у вигляді відсканованих копій документів;

в оцифрованому вигляді, створивши відповідний електронний запис в онлайн-кабінеті страхувальника чи застрахованої особи на сайті електронних послуг ПФУ. Українець має додати скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.

Пенсія буде доступна після однократної подачі документів про трудову діяльність. Можна подати їх повторно лише для виправлення неточностей, отриманих раніше.ПОПУЛЯРНІ СЕЙЧАС

Нагадаємо, що відомості про трудову діяльність застрахованої особи в електронній формі надаються в будь-який період протягом п'яти років з дня набрання чинності законом від 05.02.21 №1217-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника у електронній формі".

На опрацювання спочатку необхідно подавати інформацію про трудову діяльність осіб, яким залишилося на два роки або менше до отримання права на пенсію за віком. Також це стосується відомостей про трудову діяльність українців до 1 липня 2000 року.