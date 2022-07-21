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21.07.2022  19:32   Дмитрий Колоней

Ціни на помідори: в якому вони стані та чи можуть підстрибнути

Прогноз аналітиків щодо тенденцій вартості популярного продукту на ринку.

Чи можуть підстрибнути ціни на помідори прогнозують експерти
Як повдомляє РЕДПОСТ, з посиланням на платформу EastFruit, в Україні розпочався масовий продаж помідорів відкритого ґрунту, який значно знизив відпускні ціни. 
 
З минулого тижня ціна на тепличні плоди знизилася в середньому на 18%.
 
Аналітики пояснюють зниження цін:
  • покращенням погодних умов
  • збільшенням пропозиції як помідорів відкритого ґрунту, так і продукції зі стаціонарних комбінатів.
 
Також почалося масове збирання ґрунтових помідорів на півдні країни.
 
  1. Попит на томати в Україні стабільно високий, але пропозиція стрімко зростає, тому варто очікувати подальшого падіння цін.
  2. Водночас ціни на помідори все ще суттєво вищі від минулорічних. Наприклад, теплична продукція в середньому коштує в 1,7 раза дорожче.
Високу ціну ключові гравці ринку пов’язують, перш за все, що  зараз пропозицію майже повністю складає продукція місцевого виробництва.

Рік тому ж, суттєвий тиск на ціни чинили надходження білших обсягів дешевших імпортних помідорів.

 

Источник:   EastFruit
 Тэги:  цены, помидоры, украина
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