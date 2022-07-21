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21.07.2022  19:00   Дмитрий Колоней

Комунальники Харкова вивозять сміття з районів, що обстрілюються (фото)

Про це поінформували у КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс із вивезення побутових відходів», робітники підприємства вивезли понад 47 тис. куб. м побутових відходів усіх видів із 15 по 20 липня 2022 року.
 
Бууло вивезено
  • 39,7 тис. куб. м твердих побутових відходів,
  • 2,6 тис. куб. м великогабаритних відходів - самоскидами та навантажувачами
  • 4,7 тис. куб. м великогабаритних відходів – бункерами.
У КВБО зазначили, що продовжують вивозити побутові відходи з віддалених районів Харкова, які постраждали від обстрілу окупантів.
 
  • Наприклад, з вул. Метробудівників на Північній Салтівці щодня очищають від сміття 38 контейнерів загальним обсягом понад 42 куб. м.
 
Директор КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» Олексій Артикуленко ще раз звернувся до харків'ян із проханням оплачувати послуги з вивезення ТПВ, починаючи з 1 червня, оскільки це дуже важливо для безперебійної роботи підприємства.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вывоз мусора, коммунальщики, харьков, квбо
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