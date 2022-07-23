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23.07.2022  14:25   Віталій Хінєвіч

Обстріли окупантами Одеського порту: реакція Офісу Президента

Російські військові обстріляли Одесу ракетами.

Єрмак
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням главу Офісу Президента Андрія Єрмака.
 
Окупанти вранці 23 липня завдали удару по одеському порту.
 
"Росіяни обстріляли Одесу ракетами. Учора було домовлено про експорт зерна морем, а сьогодні росіяни б'ють по Одеському порту. Це російська дипломатична дихотомія", - зазначив  Андрій Єрмак.
Крім того, голова Офісу Президента росіяни систематично створюють продовольчу кризу, роблячи все, щоб люди страждали. 
 
"Терор голодом триває. Світ повинен діяти. Найкращі гарантії харчової безпеки є подвійними: ефективні санкції проти Росії та більше зброї для України»,- відзначив Андрій Єрмак.
 
Єрмак
 
 
 
Нагадаємо, вранці 23 липня близько 6:30 у Харкові пролунали вибухи.
 
Источник:   Андрій Єрмак
 Тэги:  агрессия россии
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