23.07.2022 14:25 Віталій Хінєвіч

Обстріли окупантами Одеського порту: реакція Офісу Президента

Російські військові обстріляли Одесу ракетами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням главу Офісу Президента Андрія Єрмака.

Окупанти вранці 23 липня завдали удару по одеському порту.

"Росіяни обстріляли Одесу ракетами. Учора було домовлено про експорт зерна морем, а сьогодні росіяни б'ють по Одеському порту. Це російська дипломатична дихотомія", - зазначив Андрій Єрмак.

Крім того, голова Офісу Президента росіяни систематично створюють продовольчу кризу, роблячи все, щоб люди страждали.

"Терор голодом триває. Світ повинен діяти. Найкращі гарантії харчової безпеки є подвійними: ефективні санкції проти Росії та більше зброї для України»,- відзначив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, вранці 23 липня близько 6:30 у Харкові пролунали вибухи