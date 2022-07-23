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23.07.2022  08:20   Віталій Хінєвіч

Ранковий обстріл Харкова: є поранений

У Харкові ворожий снаряд потрапив до житлового будинку.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що вранці 23 липня близько 6:30 у Харкові пролунало три вибухи. За словами спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенко, снаряд потрапив до двоповерхового житлового будинку.
 
"Поранення дістав чоловік. Він перебуває в задовільному стані. Будівля майже повністю зруйнована. Під завалами, за попередньою інформацією, нікого немає. Загиблих немає", - сказав Дмитро Чубенко.
 
У будинку разом із чоловіком проживає жінка, вона не травмована.
 
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Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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