23.07.2022 08:20 Віталій Хінєвіч

Ранковий обстріл Харкова: є поранений

У Харкові ворожий снаряд потрапив до житлового будинку.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що вранці 23 липня близько 6:30 у Харкові пролунало три вибухи. За словами спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенко, снаряд потрапив до двоповерхового житлового будинку.

"Поранення дістав чоловік. Він перебуває в задовільному стані. Будівля майже повністю зруйнована. Під завалами, за попередньою інформацією, нікого немає. Загиблих немає", - сказав Дмитро Чубенко.

У будинку разом із чоловіком проживає жінка, вона не травмована.