23.07.2022 08:35 Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували пожежі в Харківській області, спричинені ворожими обстрілами

За день з 22 по 23 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнної години.



ДСНС Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (3), Чугуївському (2) та Харківському (1) районах області. Горіли приватні житлові будинки та надвірні забудови, а також поле пшениці на площі 30га.

Загалом за добу рятувальники здійснили 22 оперативні виїзди, з яких:

на ліквідацію пожеж – 9;

пожеж, спричинених обстрілами - 6;

для проведення аварійно-рятувальних робіт-2;

на допомогу населенню та комунальним службам-7;

інші виїзди – 4.

Піротехніки ДСНС ліквідували 35 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.