    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники ліквідували пожежі в Харківській області, спричинені ворожими обстрілами
23.07.2022  08:35   Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували пожежі в Харківській області, спричинені ворожими обстрілами

За день з 22 по 23 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнної години.


ДСНС Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (3), Чугуївському (2) та Харківському (1) районах області. Горіли приватні житлові будинки та надвірні забудови, а також поле пшениці на площі 30га.
 
Загалом за добу рятувальники здійснили 22 оперативні виїзди, з яких:
 
  • на ліквідацію пожеж – 9;
  • пожеж, спричинених обстрілами - 6;
  • для проведення аварійно-рятувальних робіт-2;
  • на допомогу населенню та комунальним службам-7;
  • інші виїзди – 4.
Піротехніки ДСНС ліквідували 35 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.
 
Нагадаємо, вранці 23 липня близько 6:30 у Харкові пролунало три вибухи.
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  происшествие, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.07 Надзвичайні події В Харкові мати вчиняла насильство по відношенню до сина 19.07 Надзвичайні події В Харківській області дівчинка проковтнула 5 монет 18.07 Надзвичайні події П'яна мати залишила дитину на вулиці в Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 