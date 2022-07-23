Рівень радіації у Харкові на 23 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 22 липня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
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Хочете ви того чи ні, проблеми самі заявлять про себе і вимагатимуть негайного вирішення, причому до кінця: зірки цього дня схиляють до скрупульозності та в'їдливості.
Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора.
Всесвітній день китів та дельфінів, який відзначається щорічно 23 липня, вважається днем захисту всіх морських ссавців.
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