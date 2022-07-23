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23.07.2022  13:30   Віталій Хінєвіч

Резніков закликав провести трибунал над тими, хто знищив Салтівку

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав провести трибунал над окупантами.

Харків Салтівка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку у Facebook Олексія Резнікова.
 
Олексій Резніков зазначив, що район Салтівки міста Харків, одне з наймасштабніших місць злочинів росіян.
 
«Салтівка у Харкові – найбільший житловий масив України, за кількістю населення дорівнює Маріуполю. Зараз – це одне з наймасштабніших місць злочинів російських окупантів. Харків є першим форпостом цивілізації на кордоні із мордором. Після перемоги це було б правильним місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцями», - повідомив Олексій Резніков.
 
Нагадаємо, вранці 23 липня близько 6:30 у Харкові пролунали вибухи.
 
Источник:   Олексій Резніков
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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