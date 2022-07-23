23.07.2022 13:30 Віталій Хінєвіч

Резніков закликав провести трибунал над тими, хто знищив Салтівку

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав провести трибунал над окупантами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку у Facebook Олексія Резнікова.

Олексій Резніков зазначив, що район Салтівки міста Харків, одне з наймасштабніших місць злочинів росіян.

«Салтівка у Харкові – найбільший житловий масив України, за кількістю населення дорівнює Маріуполю. Зараз – це одне з наймасштабніших місць злочинів російських окупантів. Харків є першим форпостом цивілізації на кордоні із мордором. Після перемоги це було б правильним місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцями», - повідомив Олексій Резніков.

Нагадаємо, вранці 23 липня близько 6:30 у Харкові пролунали вибухи