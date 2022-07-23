23.07.2022 13:15 Віталій Хінєвіч
Українські електронні підписи будуть визнавати в країнах Євросоюзу
Визнання українських електоронних підписів є важливою частиною плану цифрової євроінтеграції.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Повідомляється, що додаток «Дія» пройшов тестування на eSignature Validation Plugtests 2022 і технічно готовий до взаємного визнання цифрових підписів з ЄС.
Взаємне визнання електронних підписів — важлива частина плану цифрової євроінтеграції. Українські цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу.
«Це створює безліч переваг для бізнесу і всіх українців. Наприклад, можна буде отримувати послуги в ЄС, підприємцям укладати онлайн- контракти з іноземними партнерами, відкривати міжнародні рахунки тощо»,- зазначив Федоров.
Тестування проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI. Саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського Союзу в сфері електронних довірчих послуг.
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