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23.07.2022  13:15   Віталій Хінєвіч

Українські електронні підписи будуть визнавати в країнах Євросоюзу

Визнання українських електоронних підписів є важливою частиною плану цифрової євроінтеграції.

Електронний підпис
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
 
Повідомляється, що додаток «Дія» пройшов тестування на eSignature Validation Plugtests 2022 і  технічно готовий до взаємного визнання цифрових підписів з ЄС.
 
Взаємне визнання електронних підписів — важлива частина плану цифрової євроінтеграції. Українські цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу. 
 
«Це створює безліч переваг для бізнесу і всіх українців. Наприклад, можна буде отримувати послуги в ЄС, підприємцям укладати онлайн- контракти з іноземними партнерами, відкривати міжнародні рахунки тощо»,- зазначив Федоров.
 
Тестування проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI. Саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського Союзу в сфері електронних довірчих послуг.
 
Нагадаємо, New York Times відкриває своє бюро в Україні.
 
Источник:   міністр цифрової трансформації України Михайла Федорова
 Тэги:  электронная подпись
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