23.07.2022 13:15 Віталій Хінєвіч

Українські електронні підписи будуть визнавати в країнах Євросоюзу

Визнання українських електоронних підписів є важливою частиною плану цифрової євроінтеграції.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Повідомляється, що додаток «Дія» пройшов тестування на eSignature Validation Plugtests 2022 і технічно готовий до взаємного визнання цифрових підписів з ЄС.

Взаємне визнання електронних підписів — важлива частина плану цифрової євроінтеграції. Українські цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу.

«Це створює безліч переваг для бізнесу і всіх українців. Наприклад, можна буде отримувати послуги в ЄС, підприємцям укладати онлайн- контракти з іноземними партнерами, відкривати міжнародні рахунки тощо»,- зазначив Федоров.

Тестування проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI. Саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського Союзу в сфері електронних довірчих послуг.

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