23.07.2022 12:50 Віталій Хінєвіч

New York Times відкриває своє бюро в Україні

Американське видання New York Times відкриває бюро для висвітлення війни росії проти України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на New York Times.

Повідомляється, що американське видання New York Times відкриває бюро в Києві для висвітлення війни росії проти України. Керівникам бюро виступатиме журналіст Ендрю Крамер.

«Ми створили бюро у Києві, щоб продовжувати висвітлювати війну, яка перевернула життя мільйонів українців і прокотилася далеко за межі країни. Війна поставила людей у всьому світі під загрозу голодної смерті, підірвала зусилля з переходу на екологічно чисту енергію і кинула виклик і так крихкому світовому порядку, заснованому на правилах»,- повідомив Ендрю Крамер.

Крім цього відначається, що Кар'єра Ендрю в The Times підготувала його саме до цього моменту. Він почав працювати у 2005 році як кореспондент Business Day, а потім у міжнародному відділі, і протягом багатьох років він був основним репортером, який висвітлював події в Україну. З 2014 року, коли на сході почалися бойові дії, він був військовим кореспондентом.

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