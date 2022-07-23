23.07.2022 12:20 Віталій Хінєвіч
Ситуація з виїздом із України 23 липня на західних пунктах пропуску
У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 23 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Республіка Польща:
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«Устилуг» - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
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«Рава-Руська» - 30 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);
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«Грушів» - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);
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«Шегині» - 90 л/а, 0 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Словацька Республіка:
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«Малий Березний» - 8 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
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«Ужгород» - 25 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).
Угорщина:
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«Тиса» - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
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«Лужанка» - 10 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
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«Порубне» - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, Польща дозволила в'їзд українським перевізникам класу Євро-3.
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