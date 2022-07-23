    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 23 липня на західних пунктах пропуску
23.07.2022  12:20   Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 23 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Митниця
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
 
Станом на 12.00 23 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
 

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Рава-Руська» - 30 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);
  • «Грушів» - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);
  • «Шегині» - 90 л/а, 0 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

  • «Малий Березний» - 8 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • «Ужгород» - 25 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

  • «Тиса» - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Лужанка» - 10 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

  • «Порубне» - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, Польща дозволила в'їзд українським перевізникам класу Євро-3.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.07 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 22 липня на західних пунктах пропуску 21.07 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 21 липня на західних пунктах пропуску 20.07 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 20 липня на західних пунктах пропуску
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 