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23.07.2022  11:45   Віталій Хінєвіч

На місці ранкового обстрілу Харкова працюють рятувальники (відео)

Окупанти обстріляли два житлові райони Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Російські військові вранці 23 липня обстріляли Основ'янський та Київський район Харкова.
 
Ворожі снаряди потрапили до житлового двоповерхового будинку, внаслідок чого поранення отримав власник будинку. Сам будинок було зруйновано.
 
Окрім цього, окупанти обстріляли університет у Київському районі Харкова.
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли навчальний заклад у Харківській області.
 
Тэги:  агрессия россии, харьков
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