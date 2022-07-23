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23.07.2022  09:25   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли навчальний заклад у Харківській області

Російські військові зранку 23 липня обстріляли Золочівський район.

Золочівський район
Фото: Віктор Коваленко
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що о 4.00 23 липня окупанти обстріляли село Довжик Золочівського району. Значних ушкоджень отримав Довжанський ліцей.
 
Загиблих та поранених не виявлено.
 
Нагадаємо, вранці 23 липня близько 6:30 у Харкові пролунало три вибухи
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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