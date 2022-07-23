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23.07.2022  09:40   Віталій Хінєвіч

Ранковий обстріл Харкова: окупанти влучили в житловий будинок та університет

Російські військові обстріляли Основ'янський та Київський район Харкова.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 23 липня о 6.30 окупанти обстріляли Основ'янський район Харкова. Снаряд потрапив до двоповерхового житлового будинку. В результаті будинок зруйновано. Власник будинку отримав поранення, пошкоджено також сусідні будинки.
 
Крім цього, був обстріл університету в Київському районі Харкова.
 
Виявлено та вилучено обломки та залишки снарядів, які надалі будуть направлені для проведення відповідних експертиз.
 
Відкрито кримінальне провадження згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, рятувальники ліквідували пожежі в Харківській області, спричинені ворожими обстрілами.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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