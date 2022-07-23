23.07.2022 09:40 Віталій Хінєвіч

Ранковий обстріл Харкова: окупанти влучили в житловий будинок та університет

Російські військові обстріляли Основ'янський та Київський район Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 23 липня о 6.30 окупанти обстріляли Основ'янський район Харкова. Снаряд потрапив до двоповерхового житлового будинку. В результаті будинок зруйновано. Власник будинку отримав поранення, пошкоджено також сусідні будинки.

Крім цього, був обстріл університету в Київському районі Харкова.

Виявлено та вилучено обломки та залишки снарядів, які надалі будуть направлені для проведення відповідних експертиз.

Відкрито кримінальне провадження згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.