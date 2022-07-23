    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події «Выбитые окна в самом ВУЗе и в домах напротив»- Ігор Терехов прокоментував обстріл Харкова
23.07.2022  10:00   Віталій Хінєвіч

«Выбитые окна в самом ВУЗе и в домах напротив»- Ігор Терехов прокоментував обстріл Харкова

Вранці 23 липня окупанти обстріляли Харків.


«Выбитые окна в самом ВУЗе и в домах напротив»- Ігор Терехов прокоментував обстріл Харкова
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Ігоря Терехова.
 
Голова міста Харкова відзначив, що ворожий снаряд влучив в навчальний заклад Харкова.
 
«Еще один результат утреннего «прилета». Выбитые окна в самом ВУЗе и в домах напротив, глубокая воронка перед входом в учебное заведение, поврежденный памятник ученому. Первым сегодня был жилой дом. Теперь университет. 
 
Ни в том, ни в другом случае это даже отдаленно не напоминает военный объект. 
 
Хорошо, что без пострадавших. И все так же прошу вас, дорогие харьковчане, быть осторожными и не пренебрегать сигналом воздушной тривоги»,- повідомив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, вранці 23 липня близько 6:30 у Харкові пролунали вибухи.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.07 Надзвичайні події На місці ранкового обстрілу Харкова працюють рятувальники (відео) 23.07 Надзвичайні події Стало відомо, чим обстріляли Харків уранці 23 липня 23.07 Надзвичайні події Ранковий обстріл Харкова: окупанти влучили в житловий будинок та університет
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 