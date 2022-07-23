23.07.2022 10:00 Віталій Хінєвіч

«Выбитые окна в самом ВУЗе и в домах напротив»- Ігор Терехов прокоментував обстріл Харкова

Вранці 23 липня окупанти обстріляли Харків.



«Выбитые окна в самом ВУЗе и в домах напротив»- Ігор Терехов прокоментував обстріл Харкова



Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Ігоря Терехова.

Голова міста Харкова відзначив, що ворожий снаряд влучив в навчальний заклад Харкова.

«Еще один результат утреннего «прилета». Выбитые окна в самом ВУЗе и в домах напротив, глубокая воронка перед входом в учебное заведение, поврежденный памятник ученому. Первым сегодня был жилой дом. Теперь университет.

Ни в том, ни в другом случае это даже отдаленно не напоминает военный объект.

Хорошо, что без пострадавших. И все так же прошу вас, дорогие харьковчане, быть осторожными и не пренебрегать сигналом воздушной тривоги»,- повідомив Ігор Терехов.