23.07.2022 10:35 Віталій Хінєвіч

«Доброго вечора, ми з України»:Укрпошта анонсувала випуск нової марки

На поштовій марці відтворено реальні події під час війни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що Укрпошта випустить марку «Доброго вечора, ми з України».

Придбати марку, можна у відділеннях буде Укрпошти або в онлайн-магазинах. До поштової марки можна придбати художній конверт та листівку. Ще запланований продаж тематичного мерчу із зображенням марок.

Як і на попередні поштові випуски, будуть діяти обмеження на кількість придбання марки. Погашення штемпелями «Перший день» відбудуться 28 липня в Києві. Також спецпогашення пройдуть в цей же день у всіх філіях Укрпошти. Штемпелі АР Крим, Севастополя та Херсона працюватимуть на київському головпоштамті.

На поштовій марці «Доброго вечора, ми з України!» відтворено реальні події, які мали місце на Миколаївщині: український трактор тягне покинутий російський танк. Автором ескізу стала дизайнер-графік та викладач живопису Анастасія Бондарець.