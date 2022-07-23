23.07.2022 10:35 Віталій Хінєвіч
«Доброго вечора, ми з України»:Укрпошта анонсувала випуск нової марки
На поштовій марці відтворено реальні події під час війни.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Укрпошту.
Повідомляється, що Укрпошта випустить марку «Доброго вечора, ми з України».
Придбати марку, можна у відділеннях буде Укрпошти або в онлайн-магазинах. До поштової марки можна придбати художній конверт та листівку. Ще запланований продаж тематичного мерчу із зображенням марок.
Як і на попередні поштові випуски, будуть діяти обмеження на кількість придбання марки. Погашення штемпелями «Перший день» відбудуться 28 липня в Києві. Також спецпогашення пройдуть в цей же день у всіх філіях Укрпошти. Штемпелі АР Крим, Севастополя та Херсона працюватимуть на київському головпоштамті.
На поштовій марці «Доброго вечора, ми з України!» відтворено реальні події, які мали місце на Миколаївщині: український трактор тягне покинутий російський танк. Автором ескізу стала дизайнер-графік та викладач живопису Анастасія Бондарець.
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