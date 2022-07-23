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23.07.2022  10:55   Віталій Хінєвіч

Стало відомо, чим обстріляли Харків уранці 23 липня

Уранці 23 липня окупанти обстріляли Харків.

Харків обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.
 
Повідомляється, що виявлено та вилучено металеві уламки зі слідами вибухової дії від артилерійського осколково-фугасного снаряду 152 мм.
 
Також повідомляється про 1 поранену людину.
 
Нагадаємо, російські військові обстріляли Основ'янський та Київський район Харкова.
 
Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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