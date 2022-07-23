23.07.2022 11:10
Интуиция или выверенный подход: правила поведения в Черную пятницу
Все шопоголики мира знают – Черная пятница именно тот день, когда можно осуществить все свои мечты. Но, обилие скидок порой заставляет впасть в ступор. Ведь купить хочется всё. А это за гранью реальности.
Как же действовать: положиться на интуицию или подходить к покупкам максимально взвешенно? Попробуем разобраться на примере сети магазинов Интертоп.
Как действовать в Черную пятницу?
Приближается 25 ноября, а это значит, что скоро начнется самый глобальный шоппинг уходящего года. Black Friday в Intertop проходит примерно также, как и в других крупных торговых сетях. Уже за несколько дней до заветной даты, ценники на все товары начинают таять на глазах. А у покупателей возникает непростой выбор – что же купить?
Здесь работает один из двух вариантов. Первый – просто искать максимальные скидки и покупать всё подряд. Если чаще всего ваши интуитивные покупки оказываются удачными, можете смело пользоваться этим подходом. Второй – готовиться заранее. Вероятно, он подойдет большинству. Ведь именно так вы сможете купить то, что необходимо и не прогадать.
Чтобы подготовиться к черной пятнице в Интертопе, проделайте следующие шаги:
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зарегистрируйтесь на сайте, а еще лучше скачайте мобильное приложение;
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пролистайте каталог в поисках необходимых товаров;
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составьте список выбранных позиций, на которые вы хотите обратить внимание в первую очередь;
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дождитесь скидок, чтобы подобрать наиболее интересные предложения.
Кстати, именно пользователи мобильного приложения получают ранний доступ ко всем акциям.
Как совершать покупки в Интертоп
Чтобы сделать покупку, вам не нужно идти в магазин. Просто осуществите заказ, используя личный кабинет на сайте или в приложении. Вы можете указать любой удобный способ оплаты и доставки. Возврат доступен в течение 14 дней. Так что если вы всё таки поддались ажиотажу и купили что-то лишнее, у вас есть полное право вернуть его обратного. Удачного шоппинга с Intertop!
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