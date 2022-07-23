23.07.2022 11:10

Интуиция или выверенный подход: правила поведения в Черную пятницу

Все шопоголики мира знают – Черная пятница именно тот день, когда можно осуществить все свои мечты. Но, обилие скидок порой заставляет впасть в ступор. Ведь купить хочется всё. А это за гранью реальности.

Как же действовать: положиться на интуицию или подходить к покупкам максимально взвешенно? Попробуем разобраться на примере сети магазинов Интертоп.

Как действовать в Черную пятницу?

Приближается 25 ноября, а это значит, что скоро начнется самый глобальный шоппинг уходящего года. Black Friday в Intertop проходит примерно также, как и в других крупных торговых сетях. Уже за несколько дней до заветной даты, ценники на все товары начинают таять на глазах. А у покупателей возникает непростой выбор – что же купить?

Здесь работает один из двух вариантов. Первый – просто искать максимальные скидки и покупать всё подряд. Если чаще всего ваши интуитивные покупки оказываются удачными, можете смело пользоваться этим подходом. Второй – готовиться заранее. Вероятно, он подойдет большинству. Ведь именно так вы сможете купить то, что необходимо и не прогадать.

Чтобы подготовиться к черной пятнице в Интертопе, проделайте следующие шаги:

зарегистрируйтесь на сайте, а еще лучше скачайте мобильное приложение;

пролистайте каталог в поисках необходимых товаров;

составьте список выбранных позиций, на которые вы хотите обратить внимание в первую очередь;

дождитесь скидок, чтобы подобрать наиболее интересные предложения.

Кстати, именно пользователи мобильного приложения получают ранний доступ ко всем акциям.

Как совершать покупки в Интертоп

Чтобы сделать покупку, вам не нужно идти в магазин. Просто осуществите заказ, используя личный кабинет на сайте или в приложении. Вы можете указать любой удобный способ оплаты и доставки. Возврат доступен в течение 14 дней. Так что если вы всё таки поддались ажиотажу и купили что-то лишнее, у вас есть полное право вернуть его обратного. Удачного шоппинга с Intertop!