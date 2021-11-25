25.11.2021 17:12 Дмитрий Колоней

Черная Пятница в Харькове: мнение экспертов о выгоде таких покупок

В этом году «черная пятница» приходится на 26 ноября и продлится в Харькове все выходные.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ . Согласно статистике: за этот пандемический год украинцы привыкли покупать в интернете, о чем свидетельствует октябрьский опрос бюро Gradus Research. Аналитики выяснили, что 83% опрошенных горожан привыкли покупать онлайн. Больше всего — одежду (42%), затем гаджеты, компьютеры и аксессуары к ним (34%), а также средства гигиены и ухода (31%), косметику и парфюмерию (30%). Половина респондентов делают покупки онлайн и офлайн, лишь 8% опрошенных за прошлый год в интернете ничего не купили.

Традиционно наиболее активны в черную пятницу крупные магазины и сети, продающие компьютерную и бытовую технику. Уже сейчас они предлагают до 65% скидок и обещают увеличить их до 70% на ключевые дни распродажи. Сети, занимающиеся одеждой и аксессуарами, как и в прошлые годы, действуют по нескольким сценариям. Одни растягивают период скидок, но дают максимальную уценку лишь до 50%, другие ограничивают период распродажи тремя днями, но при этом обещают скидки на товары до 90%. Особенность нынешней черной пятницы заключается в том, что в нее активно вступают сервисы, продающие билеты на мероприятия. Чтобы привлечь зрителей и слушателей, предлагают, к примеру, покупать второй билет в полцены по промокоду "черная пятница".

Крупные зарубежные онлайн-магазины, такие как Amazon, также начали промокампанию черной пятницы с начала ноября. Однако больших скидок в этом году не будет: максимум, который предлагает магазин, — 50%,

«Если вы собираетесь покупать в зарубежных магазинах, высок риск столкнуться с дефицитом товаров со скидкой. Согласно исследованию IRI Promotion Index, уже третий год подряд товаров со скидкой в американских и европейских магазинах все меньше», - говорит эксперт.

Итак, правила умного шопинга гласят:

Традиционный совет: готовьтесь к покупкам заранее и отслеживайте скидки — как они меняются с течением времени, также сравнивайте их в разных магазинах. С покупкой советуют не медлить из-за возможного дефицита товара в магазине и на складе. Сделав покупку заранее, вы сможете избежать задержек с доставкой, которые неминуемы в саму черную пятницу, когда покупателей больше всего.

По исследованиям, 71% покупок в черную пятницу спонтанный. Поэтому если вы не удержались и купили что-то ненужное, то не забывайте, что большинство скидочных товаров можно вернуть. Перед покупкой внимательно читайте условия акции в том или ином магазине — может оказаться, что мелкий текст под звездочкой гласит: выбранный вами товар вернуть нельзя!

К онлайн-шопингу стоит присмотреться внимательнее. Из-за пандемии ретейлеры испытывают трудности с работниками — их не хватает. Поэтому поход в магазин может оказаться не таким приятным, как ожидалось, из-за очередей и медленного обслуживания.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на местные бренды. В последнее время поддержка локальных производителей — общемировой тренд. А в период распродаж покупка у местных будет удобной, поскольку товар не нужно долго ждать ¬из-за границы.

Также не терять голову от дешевизны, проверять качество, срок годности, наличие гарантийных талонов.

Что о 'чёрной пятнице" говорят харьковчане:

"Я лично этим не пользуюсь – я в торговле работала, я знаю, как устанавливаются цены, как они сбрасываются, я знаю, что такое скидки, хотя есть отдельные организации, которые делают скидки! Но это надо угадать, чтобы это была именно та компанія, тот магазин, которые не зарабатывают лишний раз на этом. Поэтому я отношусь 50/50. Я знаю, что многим людям наоборот этот период очень актуален и удобен для того, что бы шопиться и так далее.

Поэтому в принципе класно, что есть такие вещи для наших людей," - Ирина.

" Это ещё один вид праздника, который сейчас людям нужен. Я так думаю. И не важно, какой он – манипуляция, не манипуляция. Главное, чтобы люди себя чувствовали лучше. В данной ситуации это выход из данного социального положения," - Оксана.

" В зависимости от продавца – если вы доверяете продавцу – то скорее всего он делает более глубокие скидки на эту неделю. Если же продавец просто завышает цену за неделю до этого, то может быть по-разному. В основном, все с недоверием относятся – я и моя семья приверженцы этой же политики", - Никита.

"Я много лет работала в этой сфере, и могу отметить: сейчас люди ждут черную пятницу. Она пришла к нам давно. И действительно дают хорошие скидки – люди делают покупки. Как лично я отношусь – я делаю покупки, когда мне хочется, когда у меня есть на это вожможность, настроение и время,"- Алина.

Напомним, ранее мы писали о ТОП-5 пылесосов для разных задач - что выгодно приобрести в Черную Пятницу 2021.