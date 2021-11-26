26.11.2021 10:12 Валерия Кононова

"Черная Пятница" уже началась: самые большие скидки в Харькове

"Черная Пятница" стартовала сегодня, 26 ноября, и во многих магазинах продлится вплоть до Киберпонедельника. Где лучшие скидки в Харькове, Украине и мире в эти несколько дней – разбирался корреспондент РЕДПОСТ.

В Харькове, а соответственно и по Украине, можно выделить следующие магазины с их приятными для клиентов акционными программами к Чёрной Пятнице: Фокстрот, Comfy (-50%), Эльдорадо (-70%), Цитрус (7-70%), Розетка(-60%), Алло, Укрзолото (-70%), Золотой и Серебряный век (-70%), Юск (-70%), АТБ (-40%), EVA (-70%).

Водители же порадуют тому, что на WOG также есть "Черная Пятница", 28 и 28 ноября с 21:00 до 6:00 им представится возможность получить скидку - 5 грн на литр для бензина и дизеля, а также - 2 грн на литр на газ при заправке на 100 литров одним чеком.

В некоторых из перечисленных магазинов Харькова и Украины акции к "Черной Пятнице" стартовали ещё 22 ноября, в некоторых они начнутся сегодня, 26 числа, но едины они в одном – конец Черной Пятницы – 29 ноября.

В мировых масштабах участвуют в Черной Пятнице и предлагают отличные скидки такие магазины или онлайн-площадки: AliExpress, eBay, Amazon, Alibaba, Macy's, BestBuy, ZARA Home, Ikea.

Напомним, что для совершения выгодной покупки в период скидок "Черной Пятницы" стоит промониторить цены до и после, критично относиться к скидкам в магазинах и проверять ценники на обман. Удачного шопинга Вам и больших скидок.

Ранее РЕДПОСТ писал о мнении экспертов о выгоде покупок в "Черную пятницу" и правилах умного шопинга.