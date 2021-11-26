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26.11.2021  09:55   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 26 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 350 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


РЕДПОСТ

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 590 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 233 427 человек. Выздоровело 200 186 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 27 708 человек.

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За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 375 человек (в том числе 350 жителей города Харькова). 57 человек заболели в Лозовском районе, 49 – в Чугуевском, 45 – в Изюмском, 33 – в Красноградском, 16 – в Купянском, 15 – в Богодуховском.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 ноября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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