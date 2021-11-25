25.11.2021 15:48 Евгений Клочко

Новая волна COVID-19: когда ждать в Харькове

Работа по подготовке городских медучреждениях, выделенных для лечения коронавирусных больных, продолжается.



РЕДПОСТ

Несмотря на то, что сейчас фиксируется спад заболеваемости COVID-19, специалисты прогнозируют новую волну инфекции уже весной будущего года. Об этом корреспонденту РЕДПОСТ стало известно во время брифинга заместителя городского головы по вопросам охраны здоровья и соцзащиты населения Светланы Горбуновой-Рубан.

"Эпидемиологи не исключают очередной волны пандемии, которая как это и бывает происходит по сезону, а значит это конец февраля начало марта. Мы должны быть готовы ко всему, к любому сценарию событий. Поэтому, мэр Харькова Игорь Терехов поставил перед нами задачу, начать готовиться к весенней волне. Мы понимаем, что она будет, и что мы еще не закончили борьбу с этой коронавирусной инфекцией. Будут проинспектированы все медучреждения, где лечатся больные с COVID-19, на предмет какая работа проведена и что ещё нужно сделать и вплане обеспечения кислородом, лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Поэтому работа наша продолжается", - отметила вице-мэр.

А между тем, по словам Светланы Горбуновой-Рубан, в Харькове по-прежнему наблюдается динамика снижения заболеваемости коронавирусом. Увеличивается количество выздоровевших и уменьшается количество госпитализированных. Так, на сегодняшний день занятость коечного фонда составляет 61%. Но, при этом отмечает, в стационары доставляют в большинстве случаев пациентов с тяжёлыми формами COVID.

"У меня большая просьба к харьковчанам, если вы болеете и тяжело себя чувствуете - не тяните, обращайтесь к врачам, вызывайте скорую помощь, потому что тяжело лечить тяжелые состояния, очень тяжело. И я вас продолжаю приглашать всех, приходите вакцинироваться, потому что как показывают и практика, и статистика, эта эпидемия не вакцинированных людей", - констатировала вице-мэр.

Отметим, что в Харькове уже проведено более 670 тысяч вакцинаций, только за минувшие сутки было сделано 8705 COVID-прививок. Также формируются график выезда медицинских бригад в коммунальные предприятия города для проведения прививок сотрудникам, желающим вакциницинироваться непосредственно на месте работы.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике инфицирования коронавирусом жителей Харькова по состоянию на 25 ноября.