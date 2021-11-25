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25.11.2021  15:35   Виталий Хиневич

Дегустатор провел два года взаперти из-за коронавируса

Шотландец Блэр Боуман боится заразиться коронавирусом и живет в изоляции.

Дегустатор виски на самоизоляции
Фото:Daily Mirror
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Daily Mirror.
 
Отмечается, что эксперт в области алкогольных напитков боится утратить обоняние и вкус из-за коронавирусной инфекции. Начиная с февраля 2020 года, Блэр Боуман вместе со своим партнером заперся у себя дома и не покидает помещение. 
 
После снятия государственных ограничений эксперт продолжает находиться на самовольной самоизоляции, однако стал самостоятельно выходить в магазин за продуктами питания. 
 
 
Блэр сообщает своим друзьям и знакомым, что он очень боится перестать чувствовать вкус виски и кофе, ради сохранения функций вкусовых рецепторов он готов находиться дома еще на протяжении длительного времени. Более того заверил, что его такой образ жизни полностью устраивает, а выполнять свою работу он может дома.
 
Напомним, Министр здравоохранения разъяснил, какие COVID-вакцины можно смешивать, а когда с прививкой надо повременить.
 
Источник:   Daily Mirror
 Тэги:  харьков, коронавирус, самоизоляция
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