25.11.2021 15:35 Виталий Хиневич

Дегустатор провел два года взаперти из-за коронавируса

Шотландец Блэр Боуман боится заразиться коронавирусом и живет в изоляции.

Фото:Daily Mirror

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Daily Mirror.

Отмечается, что эксперт в области алкогольных напитков боится утратить обоняние и вкус из-за коронавирусной инфекции. Начиная с февраля 2020 года, Блэр Боуман вместе со своим партнером заперся у себя дома и не покидает помещение.

После снятия государственных ограничений эксперт продолжает находиться на самовольной самоизоляции, однако стал самостоятельно выходить в магазин за продуктами питания.

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Блэр сообщает своим друзьям и знакомым, что он очень боится перестать чувствовать вкус виски и кофе, ради сохранения функций вкусовых рецепторов он готов находиться дома еще на протяжении длительного времени. Более того заверил, что его такой образ жизни полностью устраивает, а выполнять свою работу он может дома.

Напомним, Министр здравоохранения разъяснил, какие COVID-вакцины можно смешивать, а когда с прививкой надо повременить.