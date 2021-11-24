24.11.2021 14:10 Наталья Иванова

Как правильно комбинировать вакцины против COVID-19: информация Минздрава

Министр здравоохранения разъяснил, какие COVID-вакцины можно смешивать, а когда с прививкой надо повременить.



РЕДПОСТ

ВОЗ рекомендует вакцинацию от коронавируса делать даже, когда человек уже переболел COVID-19, потому что иммунитет каждого зависит от индивидуальных особенностей организма и на сегодняшний день точно неизвестно как долго от способен защищать. К тому же не вакцинированные люди, которые перенесли инфекцию, имеют вдвое больше рисков заболеть снова. Об этом заявил сегодня во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает РЕДПОСТ.

Такде Ляшко обозначил основные противопоказание к вакцинации. «Единственным основным противопоказанием к прививке от COVID-19 конкретной вакциной является аллергическая реакция на первую дозу вакцины либо на один из компонентов препарата. Противопоказания также включают температуру выше 38 градусов, лечение плазмой, в таких случаях вакцинация может быть быть проведена через 90 дней после окончания курса терапии. Ещё одно противопоказание, если была сделана прививка против какой-либо другой инфекции, тогда вакцинироваться от коронавируса следует только через 14 дней. Но это не касается гриппа, эту прививку вместе с COVID-вакциной можно проводить одновременно, но в разные руки», – отметил Виктор Ляшко.

Читайте также: Министерство здравоохранения Украины разрешило комбинировать две вакцины от COVID-19



Также, по словам министра, COVID-вакцины разных производителей в Украине разрешено комбинировать, но не все. Если вы первую дозу сделали Moderna, то вторую можно - Pfizer или наоборот. Если первая доза AstraZeneca, то для второй можно использовать Moderna или Pfizer. Смешивание других пока не предусмотрено. Т.е. после Coronavac уколоть Moderna или Pfizer не рекомендуется. «Люди, которые получили прививки по смешанной схеме, считаются полностью иммунизированными и также получают сертификат о прохождении вакцинации», – заверил Виктор Ляшко.



Кроме того, он отметил, что Министерство здравоохранения подписало продление контракта с компанией Pfizer на поставку 2022-2023 годах вакцины от COVID-19. Таким образом Украина будет получать по 25 млн. доз вакцин ежегодно. Планируется, что её будут использовать для дополнительной вакцинации если на то будут рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.

Напомним, по информации вице-мэра Светланы Горбуновой-Рубан, во время кампании вакцинации против коронавирусной болезни в Харькове не было тяжелых побочных последствий от прививки.