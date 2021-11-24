24.11.2021 14:00 Виталий Хиневич
Украинцам ужесточат карантин в «желтой» зоне: что изменится
Правительство намеренно ввести ряд новых карантинных ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.
Отмечается, что принять решение об ужесточении карантина могут 24 ноября.
Согласно новым правилам желтый COVID-сертификат будет действовать 30 дней вместо 120. Обязательно будут считывать информацию о вакцинации с приложения «Дія», а не как ранее проверять ее визуально. Штраф за ненадлежащую проверку будет составлять от 34 до 170 тысяч грн.
Кроме этого, бизнес и общественный учреждения смогут работать только при вакцинации хотя бы одной дозой. Тоже касается и посетителей. Сертификат о выздоровлении будет действовать наравне с сертификатом о вакцинации.
Напомним, против коронавирусной инфекции двумя дозами вакцинировалось
75% медийщиков Украины.
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