24.11.2021 14:00 Виталий Хиневич

Украинцам ужесточат карантин в «желтой» зоне: что изменится

Правительство намеренно ввести ряд новых карантинных ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

Отмечается, что принять решение об ужесточении карантина могут 24 ноября.

Согласно новым правилам желтый COVID-сертификат будет действовать 30 дней вместо 120. Обязательно будут считывать информацию о вакцинации с приложения «Дія», а не как ранее проверять ее визуально. Штраф за ненадлежащую проверку будет составлять от 34 до 170 тысяч грн.

Кроме этого, бизнес и общественный учреждения смогут работать только при вакцинации хотя бы одной дозой. Тоже касается и посетителей. Сертификат о выздоровлении будет действовать наравне с сертификатом о вакцинации.

Напомним, против коронавирусной инфекции двумя дозами вакцинировалось 75% медийщиков Украины.