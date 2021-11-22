22.11.2021 11:59

Ждать ли Украине новой волны COVID-19

Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом, третью неделю подряд регистрируется уменьшение количества новых случаев COVID-19 и количества госпитализаций.



Ждать ли Украине новой волны COVID-19



Однако, сообщает РЕДПОСТ , министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает ещё одну волну пандемии. Об этом заявил во время брифинга 22 ноября.

"Украине удалось пройти пик заболеваемости самой тяжелой волны без введения общенационального локдауна. Но Европа пылает по второму кругу. Сейчас "горит" Польша, Германия, Франция, Нидерланды. И риск повторной вспышки в Украине еще очень высокий. Поэтому расслабляться рано, нужно увеличить процент вакцинированных украинцев и придерживаться противоэпидемических норм", - отметил министр.

Виктор Ляшко сообщил, что Украина имеет достаточное количество вакцин. С начала вакцинальной кампании в страну было доставлено 32 млн. 457 тыс. вакцин. Проведено уже более 22,5 млн. прививок против COVID-19. При этом 41% украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины и 31.5% вакцинированы полностью.

"Для полной защиты организма от коронавирусной болезни необходимо завершить полный прививочный курс, т.е. сделать 2 прививки. Поэтому, если у вас наступило или прошло время получения второй прививки, не откладывайте ее на потом. Приходите в ближайший пункт вакцинации и получите защиту.

Напоминаю также, что с 9 декабря вступает в силу приказ Минздрава об обязательной полной вакцинации сотрудников социальной сферы, работников органов исполлнительной власти, а также предприятий, которые имеют стратегическое значение для безопасности и экономики страны", - отметил глава Минздрава.

Напомним, что Минздрав также планируют усилить условия адаптивного карантина и для работы в карантинных ограничениях ввести обязательные сертификаты о прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 и в "жёлтой" зоне эпиднебезопасности.