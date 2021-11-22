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22.11.2021  12:10   Виталий Хиневич

В Харькове проходит выездное заседание комитета ВР по вопросам безопасности на дорогах (трансляция)

Заседание проходит в учебно-библиотечном корпусе Национального юридического университета.


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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Часть участников приняла участие в обсуждениии в режиме видеоконференции. Кроме депутатов этот вопрос собрал представителей органов местного самоуправления и бизнесменов. 
 
В повестке дня конференции следующие вопросы:
 
  • состояние правопорядка на территории города и области по обеспечению безопасности на дорогах;
  • включение в повестку дня сессии ВР проекта Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей.
"Ситуация, которая наблюдается в Харькове последнее время - острая проблема, которая несёт опасность для каждого жителя города. Мы просто обязаны обеспечить порядок на дорогах", - подчеркнул Игорь Терехов на открытии комитета.
 
Также по распоряжению мэра в Харькове будет возобновлен координационный совет при харьковском городском голове.
 
Трансляция Суспільне Харків:
 

Напомним, ужасное ДТП на Гагарина произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина. Водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. В Infiniti пострадали 3 человека, их госпитализировала скорая. 

Источник:   Суспільне
 Тэги:  дтп, харьков
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