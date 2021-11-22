В Харькове проходит выездное заседание комитета ВР по вопросам безопасности на дорогах (трансляция)

22.11.2021 12:10 Виталий Хиневич

Заседание проходит в учебно-библиотечном корпусе Национального юридического университета.

В повестке дня конференции следующие вопросы:

состояние правопорядка на территории города и области по обеспечению безопасности на дорогах;

включение в повестку дня сессии ВР проекта Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей.

"Ситуация, которая наблюдается в Харькове последнее время - острая проблема, которая несёт опасность для каждого жителя города. Мы просто обязаны обеспечить порядок на дорогах", - подчеркнул Игорь Терехов на открытии комитета.

Также по распоряжению мэра в Харькове будет возобновлен координационный совет при харьковском городском голове.

Трансляция Суспільне Харків: