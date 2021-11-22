В Харькове проходит выездное заседание комитета ВР по вопросам безопасности на дорогах (трансляция)

Заседание проходит в учебно-библиотечном корпусе Национального юридического университета.
Напомним, ужасное ДТП на Гагарина произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина. Водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. В Infiniti пострадали 3 человека, их госпитализировала скорая.
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Вам будет сложно раскачаться на любые дела, к которым у вас нет искреннего интереса. Скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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