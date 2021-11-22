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22.11.2021  12:22   

Игорь Терехов пригласил патрульных из других городов приехать в Харьков

Харьковский городской голова попросил патрульных проводить на дорогах Харькова разъяснительную работу с харьковскими автолюбителями.

Терехов просит патрульных из других городов навести порядок в Харькове
 
Как сообщает РЕДПОСТ, 22 ноября на выездном заседании Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады харьковский городской голова Игорь Терехов обратился к руководству Нацполиции с просьбой об обмене опытом между патрульными.
 
"Хотел бы обратиться к нашей полиции о том, чтобы перенять опыт других городов, потому что раньше были такие моменты, когда приезжали из других городов патрульные, они останавливались здесь. Думаю, правильно было бы провести такой обмен — чтобы на дорогах Харькова появились патрульные из других городов, тоже проводили разъяснительную работу с нашими водителями", — сказал Игорь Терехов.
 
Он также отметил, чтона данный момент созрела необходимость в принятии определенных мер для повышения безопасности дорожного движения. Кроме обмена опытом между патрульными, это — законодательные инициативы, в частности, ужесточение наказания за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
 
По поручению мэра Харькова Игоря Терехова в городе возобновляет свою работу Координационный совет по вопросам безопасности дорожного движения.
 
Тэги:  патрульные, терехов, харьков
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