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22.11.2021  12:50   Рита Парфенова

Чем опасна бутилированная вода и как сберечь здоровье: советы эксперта

Бутилированная вода, стоящая на полках супермаркетов, может оказаться обыкновенной очищенной водой из-под крана.

бутилированная вода

Как пишет РЕДПОСТ, об этом в эфире программы Апостроф SCIENCE рассказала эколог, эксперт по охране водных ресурсов Марьяна Гинзула. В защиту производителей, можно лишь добавить, что некоторые честно пишут об этом на этикетках, нужно лишь внимательно их читать при покупке.

«По факту это водопроводная вода, очищенная дополнительным оборудованием и с огромной наценкой продается в бутилированной таре. То есть если цена воды, очищенной фильтром обратного осмоса около 50 копеек за литр, то бутилированная вода - это 8 грн за литр. Наценка просто фантастическая», - добавила Гинзула.

К тому же если употреблять такую очищенную воду годами, организм даст сбой. Ему не будет хватать минералов и солей, которые остаются в фильтрах вместе с вредными примесями. Именно поэтому начинаются проблемы с ногтями, волосами, зубами, суставами и кожей.

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И возникает вопрос: а не полезнее ли в таких случаях обычная вода из-под крана? Учитывая, что основная система очистки водопроводной воды в Харькове – хлорирование, эксперты советуют ее не кипятить, а отстаивать. Кипячение же воды – хороший вариант, если в ней могут быть какие-то патогены, чтобы их убить.

«Для питьевой воды из-под крана, я считаю, лучшим является отстаивание. Кипятить тоже можно, но после этого у воды появляется определенный вкус, который не всем нравится", - уточнила Марьяна Гинзула.

Ранее мы писали, что из 12 харьковских источников проверку по санитарным и микробиологическим нормам прошли пять.

Источник:   Апостроф
 Тэги:  вода, харьков
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