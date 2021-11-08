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08.11.2021  09:17   Рита Парфенова

В реку, из которой пьет Харьков, превысили сброс сточных вод (фото)

Нарушение правил охраны водных ресурсов зафиксировали в Изюмском районе Харьковской области.

Превышение сброса сточных вод в Северский Донец зафиксировали экологи

Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Госэкоинспекцию, 4 ноября в поселке Пятигорское Изюмского района была проведена внеплановая проверка одного из коммунальных предприятий Донецкого поссовета, имеющего разрешение на специальное водопользование. В результате специалистами экоконтроля установлено превышение нормативов ограничительно допустимого сброса загрязняющих веществ в реку Северский Донец.

Инспекторы отобрали пробы сточных вод, сбрасываемых предприятием в реку, лабораторные исследования образцов продолжаются.

За нарушение правил охраны водных ресурсов (ч. 1 ст. 59 КоАП) к административной ответственности привлечен руководитель КП «Пятигорское» Донецкого поссовета.

Напомним, ранее мы писали, что из 12 харьковских источников, оборудованных для набора воды населением, проверку по санитарным и микробиологическим нормам прошли 5.

Превышение сброса сточных вод в Северский Донец зафиксировали экологи Превышение сброса сточных вод в Северский Донец зафиксировали экологи

Источник:   Госэкоинспекция
 Тэги:  северский донец, загрязнение, харьков
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