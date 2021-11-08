08.11.2021 08:20 Рита Парфенова

В Харькове сбили велосипедиста

Водитель двухколесного транспорта стал пассажиром скорой.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал велосипедист, произошло днем 7 ноября на Алексеевке, сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции.



В районе дома 43 по проспекту Людвига Свободы в автотранспортном потоке дорогу не поделили автомобиль ВАЗ 21063 и мужчина на велосипеде. Последний в результате столкновения получил травму. Прибывшие на место ДТП медики скорой помощи госпитализировали пострадавшего в лечебное учреждение.

Напомним, ранее мы писали о пьяном водителе, бросившем умирать пассажира под Харьковом. Сбежавший 41-летний мужчина, устроивший смертельное ДТП на автодороге "Киев-Харьков-Должанский" вблизи Изюма, был пойман полицией