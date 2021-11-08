В Харькове сбили велосипедиста

Водитель двухколесного транспорта стал пассажиром скорой.
Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал велосипедист, произошло днем 7 ноября на Алексеевке, сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции.
В районе дома 43 по проспекту Людвига Свободы в автотранспортном потоке дорогу не поделили автомобиль ВАЗ 21063 и мужчина на велосипеде. Последний в результате столкновения получил травму. Прибывшие на место ДТП медики скорой помощи госпитализировали пострадавшего в лечебное учреждение.
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