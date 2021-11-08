08.11.2021 08:00

Гороскоп на 8 ноября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Сегодня тот понедельник, с которого не стоит начинать новую жизнь. Найдите время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен способен то и дело раздражаться по мелочам. Именно по мелочам – крупные проблемы (если вдруг они встретятся на пути) Овен сумеет встретить стоически. Что же касается небольших накладок, то здесь Овен способен дать волю чувствам: его реакция будет подобна стрельбе из пушки по бедным воробьям. Так что лучше Овну погрузиться в решение серьезных вопросов. Причем желательно тех, которые ему под силу решить в одиночку.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец способен покорить своим обаянием всех! День наделяет его умением заражать своими эмоциями окружающих, что делает его превосходным оратором. Если Телец планировал поделится с кем-либо своими проектами, увлечь идеями или просто найти общий язык, лучшего момента для этого ему не придумать! И пусть он склонен преувеличивать и фантазировать прямо на ходу – именно это и станет его волшебным ключом к сердцам окружающих.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы способны взяться за массу важных и интересных дел! Особенно их будут привлекать проекты, связанные с обустройством личного пространства: дома, дачи, машины. У Близнецов будут буквально чесаться руки в желании что-нибудь в них поменять! Однако не успеют они взяться за реализацию одной идеи, как на смену ей придет еще и еще… За рассуждениями о том, какая из них лучше, Близнецы вряд ли сумеют довести хотя бы одну до конца.



Рак (22 июня – 23 июля)

Не лучший день для решения серьезных вопросов. Звезды не будут склонять Рака к тому, чтобы корпеть над учебниками или заниматься другими делами, требующими внимания. Зато его яркая фантазия не будет знать преград! Раку будет трудно противостоять желанию выкинуть что-нибудь экстравагантное или просто сбежать от рутины в красочный мир своих грез. Да и зачем противиться тому, что дарит столько положительных эмоций?



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву вряд ли удастся избежать путаницы, связанной с деньгами! Возможно, он незаметно превысил свой бюджет, сделал не ту покупку или же существует неясность с его счетом в банке. Выясниться может что угодно, и Лев должен быть к этому готов. Но вот чего не надо делать точно, так это пытаться самостоятельно исправить ситуацию – поверьте, будет только хуже. Если же Лев не может ждать, ему придется доверить кому-то контроль над своим кошельком.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве может прийти в голову идея, как самым радикальным образом изменить свою жизнь! Эти грандиозные планы могут касаться карьеры, личной жизни или других сфер. Однако даже если эти задумки покажутся Деве гениальными, звезды советуют ей умерить свой пыл: есть большая вероятность того, что Дева принимает желаемое за действительное. Дайте возможность своим революционным идеям вызреть или просто отложите их на потом.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам не стоит даже браться за дела, в которых они не чувствуют уверенности в своих силах. А таких дел, к сожалению, будет большинство. День не подходит для решения сложных задач и тем более запуска новых проектов: Весы просто не смогут ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. Зато у Весов будет удивительно светлый взгляд на мир, способный увидеть солнце даже сквозь плотные тучи.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды советуют Скорпиону вспомнить о своих полузабытых мечтах. А может, ситуация сама напомнит о них. В любом случае, Скорпиону стоит погрузиться в мир фантазий, в котором нет границ и возможно все. Его мышление будет ярким и образным, а творческий потенциал – на большой высоте. Творить, выдумывать, парить на крыльях мечты – вот то, что способно сделать Скорпиона по-настоящему счастливым! В отличие от работы и скучных будничных дел.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцу серьезнее относиться к своим снам! Они обещают быть яркими как никогда, а граница между ними и реальностью – на удивление зыбкой. Другими словами, каким бы ни был сон – даже совсем фантастическим – звезды советуют Стрельцу, проснувшись, заглянуть в Сонник и поискать в нем ответы на свои вопросы. Возможно, сон даст вам ценный совет, а может быть и вовсе окажется вещим!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог наконец-то сможет утолить свою жажду общения! День склоняет его к тому, чтобы искать спасения от рутины там, где жизнь бьет ключом. Но под лежачий камень вода не течет, и если Козерог хочет повеселиться, ему следует позаботиться об этом заранее: сделать пару звонков, убедиться, что он включен в список приглашенных на вечеринку. И главное – не действовать в одиночку там, где есть возможность собрать вместе кучу друзей.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей рискует пережить чувство разочарования по отношению к чему-то или к кому-то. Возможно даже, что этим «кем-то» окажется он сам! Выбить его из колеи и заставить переживать способна любая мелочь или небольшая критика со стороны. Звезды советуют Водолею не тратить нервные клетки на пустяки и, главное, не пытаться решать проблемы радикально. Помните, что лучшее средство от головной боли – это все-таки не гильотина, а анальгин.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы будут настроены на борьбу! Не важно, с кем бороться и за что – Рыбы готовы в любой ситуации идти на принцип. Идет ли речь о том, что кто-то занял их любимое место, перебил на полуслове или вынашивает против них коварные планы – Рыбы не дадут спуску никому. К своим врагам, и вымышленным и реальным, они будут беспощадны. Плохо только, что в кругу друзей и семьи их обострившуюся принципиальность нельзя отключить, нажав на кнопку «Выкл».