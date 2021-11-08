08.11.2021 07:00

Праздник 8 ноября: традиции, приметы и запреты дня

8 ноября отмечается сразу два праздника – Международный день радиологии и День рентгенолога, которые тесно связаны друг с другом.

Оба праздника связаны с важной датой и событием в истории физики и медицины. Дело в том, что 8 ноября 1895 года немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение. Для медицины это открытие обернулось не просто появлением новой дисциплины, а стало настоящим прорывом в области диагностики целого комплекса заболеваний и травм, а впоследствии и метода терапии.



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День пианиста, который отмечается ежегодно 8 ноября, не имеет никаких официальных статусов, однако, благодаря интернету и музыкальным сообществам становится всё более известным. Это говорит о стремлении активистов придать празднику характер международного дня, способного объединить не только пианистов, но и всех поклонников этого музыкального инструмента. В интернете можно найти вариации на тему обоснования даты празднования Дня пианиста, однако, все они носят скорее характер легенд.

Приметы дня

В этот день почитается память святого Димитрия Солунского. В народе его назщывали Дмитров день, Большие Осенины.



Дмитриевым днем завершался брачный осенний сезон. «До Дмитра девка хитра, а после Дмитра не будет такова», — говорили в народе, подразумевая, что девушки после этого дня начнут выходить замуж.



8 ноября обращали внимание и на приметы. Если день был холодным и снежным, то и весну ждали такую же. «Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая Пасха по снегу», — подмечали люди. Багряная заря в этот день предвещала сильный ветер, а запотевшие окна – наступление холодов.

Также в этот день...

В 1793 году Лувр открылся для публики как национальный художественный музей.



1847 – родился Брэм Стокер, ирландский писатель, автор «Дракулы».



1895 – Вильгельм Конрад Рентген открыл лучи, названные его именем.



1900 – родилась Маргарет Митчелл, американская писательница, автор романа «Унесенные ветром».



1927 – заложена днепровская гидроэлектростанция ​мощностью 650 тысяч лошадиных сил.



1929 – родился Олег Борисов, советский актер театра и кино («За двумя зайцами», «Остров сокровищ», «Рецепт ее молодости»).



1935 – родился Ален Делон, французский киноактер, режиссер и просто секс-символ, навсегда оставшийся бессменным Зорро. В 2012 году Делон оставил свой отпечаток руки на Аллее звезд в Харькове.



1935 – в Чернигове открыт Литературно-мемориальный музей М.М. Коцюбинского.



1940 – в Харькове сдана в эксплуатацию Детская железная дорога (Малая Южная).



1951 – родился Стас Намин (настоящее имя Анастас Микоян), композитор и музыкант.



1975 – родилась Тара Рид, американская киноактриса. Наиболее известна ролью Вики в молодежной комедии «Американский пирог».



1984 – основана панк-группа «Гражданская оборона».

Именины отмечают

Афанасий, Виктор, Дмитрий.