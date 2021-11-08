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08.11.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 8 ноября

На протяжении всего дня в Харькове будет пасмурно. Днем небольшой дождь.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 8 ноября 2021 года

В начале недели сохранится теплая погода, со среднесуточными температурами на 5-7°C выше нормы. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром пасмурно, вероятность осадков 25%. Температура воздуха +8°...+10°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 27%. Температура воздуха +9°...+11°C (ощущается как +11°C). Ветер южный, 5 м/с​​. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 15%. Температура воздуха +8°...+7°C (ощущается как +5°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Космическая погода, согласно прогнозам экспертов, будет благоприятной.

Народные приметы. Багряная заря – к ветру.

Наши предки замечали: если 8 ноября тепло, то и всей зиме быть с мокрыми теплинами.

Хорошая погода в этот день предвещала раннюю весну.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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