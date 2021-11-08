Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 8 ноября

На протяжении всего дня в Харькове будет пасмурно. Днем небольшой дождь.
В начале недели сохранится теплая погода, со среднесуточными температурами на 5-7°C выше нормы. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 25%. Температура воздуха +8°...+10°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 27%. Температура воздуха +9°...+11°C (ощущается как +11°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 15%. Температура воздуха +8°...+7°C (ощущается как +5°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Космическая погода, согласно прогнозам экспертов, будет благоприятной.
Народные приметы. Багряная заря – к ветру.
Наши предки замечали: если 8 ноября тепло, то и всей зиме быть с мокрыми теплинами.
Хорошая погода в этот день предвещала раннюю весну.
Посвятите день тому, что для вас действительно дорого. Приветствуется общение с родными и любимыми людьми.
После непродолжительного прояснения утром небо снова затянет тучами на весь день. Днем без существенных осадков.
Ежегодно 9 ноября в нашей стране отмечают День украинской письменности и языка. Он основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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