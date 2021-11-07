07.11.2021 20:07 Евгений Клочко

Пьяная езда, дача взятки и "левые" номера: чем патрульным запомнилось 7 ноября в Харькове

Сотрудники патрульной полиции в Харькове в ходе несения службы в воскресенье зафиксировали нетрезвое вождение граждан и дачу взятки за непривлечение к административной ответственности.

Утром 7 ноября на улице Мира сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Mazda, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

В ходе общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Водитель от прохождения осмотра состояния опьянения отказался. И после этого стал неоднократно предлагать инспекторам деньги за несоставление протокола.

Сотрудники патрульной полиции предупредили водителя об уголовной ответственности, однако он не реагировал и положил в салон служебного автомобиля 1010 гривен.

На место инцидента патрульные немедленно вызвали следственно-оперативную группу и составили на водителя административный протокол по ч.1 ст.130 (Отказ от состояния опьянения) КУоАП.

Этим же утром, на улице Немышлянской, другой экипаж патрульных остановили автомобиль Ford за нарушение ПДД. При проверке документов полицейские установили, что номерной знак не принадлежит этому авто. Также, согласно имеющимся базам данных, водитель уже трижды привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и четыре раза за управление автомобилем, лишаясь права вождения.

При утсном общении инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Состояние алкогольного опьянения подтвердило заключение врача-нарколога, осмотр которого водитель добровольно согласился пройти.

Патрульные составили на мужчину административный протокол по ч.2 ст. 130 (Повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Также на место вызвали следственно-оперативную группу, поскольку в действиях мужчины усматривались признаки преступления по ч. 1 ст. 382 (Умышленное неисполнение решения суда, вступившее в законную силу) УКУ.

Напомним, 25 октября экипажи патрульной полиции Харькова зафиксировали две попытки дачи взятки водителями с признаками алкогольного опьянения.