25.10.2021 12:14

Пьяные водители предлагали взятки патрульным Харькова

Утром 25 октября экипажи патрульной полиции Харькова зафиксировали две попытки дачи взятки водителями с признаками алкогольного опьянения.

10 тысяч гривен за пьяное вождение – именно такую сумму нарушители предлагали остановим их их патрульным полицейским. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.



Новая рабочая неделя началась сразу с двух вызовов следственно-оперативных групп экипажами Патрульной полиции для фиксации фактов предложения неправомерной выгоды.



В первом случае правоохранители остановили автомобиль, нарушивший правила дорожного движения на улице Сумской. При общении патрульные увидели, что водитель нетрезв и опросили прости соответствующее освидетельствование. В ответ нарушитель попытался дать патрульным взятку – вместе документами приготовил пачку 500-гривневых купюр общей суммой 10 тысяч гривен.



Патрульные от денег категорически отказались и вызвали оперативников. А нарушителю все-таки пришлось пройти проверку на алкоголь на месте остановки, результат показал 0,36 промилле. Патрульные составили на него административный протокол за вождение в состоянии опьянения.



Читайте также: Пьяный водитель, сбежавший с места ДТП, предлагал патрульным взятку



Еще одного нетрезвого водителя обнаружили на улице Генерала Удовиченко, когда за нарушении ПДД был остановлен автомобиль Renault Kangoo. Этот водитель в присутствии свидетелей категорически отказался дуть в драгер, предлагая «разойтись» за взятку в сумму 10 тысяч гривен. Патрульные составили на него административный протокол за отказ от освидетельствования, а факт дачи взятки зафиксировали прибывшие на вызов следователи.

Напомним, в Богодуховском районе будут судить полицейских, которые вымогали у водителя взятку в размере 12 тысяч гривен, чтобы не составлять административный протокол по факту управления авто без водительских прав и за совершенное им ДТП.