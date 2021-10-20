20.10.2021 13:01 Рита Парфенова

Пьяный водитель, сбежавший с места ДТП, предлагал патрульным взятку

Патрульные предложили водителю пройти освидетельствование на алкоголь, а тот достал деньги.

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, за сутки сотрудникам ПП восемь раз предлагали «разойтись полюбовно».



Один из фактов дачи взятки относится к случившемуся на улице Харьковских дивизий дорожно-транспортному происшествию. Правоохранителям сообщили об автомобиле Chevrolet, который совершил столкновение с авто Ford и уехал с места аварии.



Передав по рации приметы скрывшейся машины, правоохранители быстро нашли и остановили нарушителя. Патрульные увидели, что у водителя пьяное поведение, и предложили пройти проверку на драгере. Мужчина в присутствии свидетелей отказался от процедуры освидетельствования на состояние опьянение.

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Вместо этого патрульных пытались подкупить взяткой в 20 тысяч гривен за то, чтобы не дать официальный ход оформленным материалам. Неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки водитель пропустил мимо ушей.



Патрульные оформили административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), 122-4 (Оставление места ДТП) и ч.1 ст.130 (Отказ от освидетельствования на состояние опьянения) КоАП. Факт предложения взятки зафиксировала вызванная следственно-оперативная группа.



Напомним, в Богодуховском районе будут судить полицейских, которые вымогали у водителя взятку в размере 12 тысяч гривен, чтобы не составлять административный протокол по факту управления авто без водительских прав и за совершенное им ДТП.