    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Пьяный водитель, сбежавший с места ДТП, предлагал патрульным взятку
20.10.2021  13:01   Рита Парфенова

Пьяный водитель, сбежавший с места ДТП, предлагал патрульным взятку

Патрульные предложили водителю пройти освидетельствование на алкоголь, а тот достал деньги.

Криминал Харьков: пьяный водитель предложил патрульным взятку

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, за сутки сотрудникам ПП восемь раз предлагали «разойтись полюбовно».

Один из фактов дачи взятки относится к случившемуся на улице Харьковских дивизий дорожно-транспортному происшествию. Правоохранителям сообщили об автомобиле Chevrolet, который совершил столкновение с авто Ford и уехал с места аварии.

Передав по рации приметы скрывшейся машины, правоохранители быстро нашли и остановили нарушителя. Патрульные увидели, что у водителя пьяное поведение, и предложили пройти проверку на драгере. Мужчина в присутствии свидетелей отказался от процедуры освидетельствования на состояние опьянение.

Читайте также: В Харькове пешеход пойман на взятке и нарушении ПДД (фото)

Вместо этого патрульных пытались подкупить взяткой в 20 тысяч гривен за то, чтобы не дать официальный ход оформленным материалам. Неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки водитель пропустил мимо ушей.

Патрульные оформили административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), 122-4 (Оставление места ДТП) и ч.1 ст.130 (Отказ от освидетельствования на состояние опьянения) КоАП. Факт предложения взятки зафиксировала вызванная следственно-оперативная группа.

Напомним, в Богодуховском районе будут судить полицейских, которые вымогали у водителя взятку в размере 12 тысяч гривен, чтобы не составлять административный протокол по факту управления авто без водительских прав и за совершенное им ДТП.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  взятка, патрульные, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.10 Криминал и происшествия Требовали взятку за уклонение от ответственности: на Харьковщине будут судить полицейских 04.10 Криминал и происшествия Обещали трудоустроить за взятку: на Харьковщине будут судить адвокатов 30.09 Криминал и происшествия Одолжил деньги для дачи взятки полицейским: на Харьковщине объявили подозрение вымогателям
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 