20.10.2021 13:20 Виталий Хиневич

Харьков успешно вошел в отопительный сезон, - политолог

Политолог Вадим Карасев привел Харьков в качестве успешного примера.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление Вадима Карасева.

Отопительный сезон стал вызовом для местной власти большинства городов.

Недавно четыре региона Украины объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера из-за отсутствия газоснабжения для бюджетных организаций и учреждений.

Эксперт поставил акцент, что отопительный сезон является острой проблемой для региональных властей, а в качестве успешного примера привел Харьков. В городе провели ряд сложных работ, которые позволили предоставить тепло гражданам качественно и в срок.

«Терехов сделал упор как на обновление инфраструктуры, так и на внедрение энергосберегающих технологий. В этом году в городе были рекордные объемы переложенных трубопроводов, десятки капитально отремонтированных котлов. В ЖКХ были привлечены большие объемы инвестиций на энергосберегающие технологии.

Для Харькова это означает новый уровень энергетической эффективности ЖКХ. Харьков первым среди городов начал отопительный сезон. Для харьковчан команда Терехова сохраняет прежние тарифы на тепло. То есть, Харьков показывает пример того, как можно подготовиться к отопительному сезону своими силами, даже несмотря на энергокризис», — считает Карасев.

Он также отметил, что начало отопительного сезона в Харькове — факт, который невозможно поставить под сомнение:

«Успешное вхождение в отопительный сезон – сильный ход Терехова. Сложно сказать, чем смогут парировать его оппоненты. Даже на недружелюбных к городской власти ресурсах жители Харькова подтверждают наличие тепла в квартирах».

Стоит напомнить, что 18 октября в Харьковских тепловых сетях заявили, что отопление подано уже в 57% жилых домов города, а в скором времени отопление будет запущенно во всем жилом фонде Харькова.