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20.10.2021  13:35   Виталий Хиневич

Харьков наращивает темпы вакцинации, - Светлана Горбунова-Рубан

Согласно статистике, харьковчане стали активнее вакцинироваться от коронавируса.

Вакцинация в Харькове
 
Об этом стало известно корреспонденту РЕДПОСТ во время пресс-конференции заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан. 
 
По ее словам, за сутки было провакцинировано около 7 тысяч человек. Вице-мэр отметила, что люди активнее выбирают вакцину Coronavac, поэтому она уже заканчивается. В ближайшее время Харьков ждёт новую поставку данного препарата.
 
На сегодня в пунктах вакцинации в наличии есть еще Pfizer и AstraZeneca. 
 
Светлана Горбунова-Рубан также отметила, что в городе разворачивают дополнительный пункт вакцинации в медпункте на железнодорожном вокзале "Харьков-Пассажирский". 
 
 
Кроме того, в городе собираются разворачивать 280 дополнительных коек. Соответствующее распоряжение уже утверждено Кабмином. На данный момент рассматривают 3 больницы, среди которых и городская клиническая больница №2. 
 
По состоянию на 20 октября в Харьковской области за сутки заболело 1242 человека, 128 госпитализировали. Всего же в больницах лежат более 1100 человек, вакцинированных 61, но привиты они были, в основном, одной дозой.
 
Пока на сегодня количество коек остаётся неизменным - их 1540, а с кислородными точками 719.
 
Напомним, в Харькове увеличивают количество кислородных точек в городских больницах.
 
Тэги:  вакцинация, харьков, коронавирус
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