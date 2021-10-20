20.10.2021 13:35 Виталий Хиневич
Харьков наращивает темпы вакцинации, - Светлана Горбунова-Рубан
Согласно статистике, харьковчане стали активнее вакцинироваться от коронавируса.
Об этом стало известно корреспонденту РЕДПОСТ
во время пресс-конференции заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан.
По ее словам, за сутки было провакцинировано около 7 тысяч человек. Вице-мэр отметила, что люди активнее выбирают вакцину Coronavac, поэтому она уже заканчивается. В ближайшее время Харьков ждёт новую поставку данного препарата.
На сегодня в пунктах вакцинации в наличии есть еще Pfizer и AstraZeneca.
Светлана Горбунова-Рубан также отметила, что в городе разворачивают дополнительный пункт вакцинации в медпункте на железнодорожном вокзале "Харьков-Пассажирский".
Кроме того, в городе собираются разворачивать 280 дополнительных коек. Соответствующее распоряжение уже утверждено Кабмином. На данный момент рассматривают 3 больницы, среди которых и городская клиническая больница №2.
По состоянию на 20 октября в Харьковской области за сутки заболело 1242 человека, 128 госпитализировали. Всего же в больницах лежат более 1100 человек, вакцинированных 61, но привиты они были, в основном, одной дозой.
Пока на сегодня количество коек остаётся неизменным - их 1540, а с кислородными точками 719.
Напомним, в Харькове увеличивают количество
кислородных точек в городских больницах.
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