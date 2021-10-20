20.10.2021 13:35 Виталий Хиневич

Харьков наращивает темпы вакцинации, - Светлана Горбунова-Рубан

Согласно статистике, харьковчане стали активнее вакцинироваться от коронавируса.

Об этом стало известно корреспонденту РЕДПОСТ во время пресс-конференции заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан.

По ее словам, за сутки было провакцинировано около 7 тысяч человек. Вице-мэр отметила, что люди активнее выбирают вакцину Coronavac, поэтому она уже заканчивается. В ближайшее время Харьков ждёт новую поставку данного препарата.

На сегодня в пунктах вакцинации в наличии есть еще Pfizer и AstraZeneca.

Светлана Горбунова-Рубан также отметила, что в городе разворачивают дополнительный пункт вакцинации в медпункте на железнодорожном вокзале "Харьков-Пассажирский".

Кроме того, в городе собираются разворачивать 280 дополнительных коек. Соответствующее распоряжение уже утверждено Кабмином. На данный момент рассматривают 3 больницы, среди которых и городская клиническая больница №2.

По состоянию на 20 октября в Харьковской области за сутки заболело 1242 человека, 128 госпитализировали. Всего же в больницах лежат более 1100 человек, вакцинированных 61, но привиты они были, в основном, одной дозой.

Пока на сегодня количество коек остаётся неизменным - их 1540, а с кислородными точками 719.

Напомним, в Харькове увеличивают количество кислородных точек в городских больницах.