20.10.2021 14:01 Рита Парфенова

На окраине Харькова автомобиль сбил пешехода (фото)

Пострадавшего с места происшествия карета скорой помощи увезла в больницу.





Вечером 19 октября в Песочине произошло ДТП с пешеходом, рассказали РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции.



На Полтавском шоссе, 49 автомобиль ВАЗ 21120 сбил мужчину, переходящего дорогу. У автомобиля разбито лобовое стекло. По словам очевидцев, наезд произошел в темное время суток в месте, не предназначенном для перехода.

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Пешеход получил травмы и был госпитализирован каретой скорой помощи в лечебное учреждение.



Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 17 октября на пешеходном переходе по улице Героев Труда в районе перекрестка с проспектом Тракторостроителей ребенка сбил грузовой автомобиль.