18.10.2021 08:40

Раздавленный самокат под колесами фуры: в Харькове сбили ребенка (фото)

О дорожно-транспортном происшествии с участием ребенка сообщили очевидцы

Вечером воскресенья, 17 октября, на пешеходном переходе Салтовки сбили человека, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.



Авария произошла на перекрестке улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей. По словам очевидцев, на регулируемом пешеходном перекрестке под грузовой автомобиль Новой почты попал ребенок.





По неофициальной информации, пешеход не сильно пострадал, но медики скорой помощи отвезли его в больницу для обследования.

На месте ДТП остался раздавленный колесами грузовика самокат. На дороге ясно виден тормозной след.

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Подробности происшествия и официальная информация уточняются.

Напомним, 17 октября на автодороге «Харьков - Ахтырка - Сумы» произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля ВАЗ-2106, ехавший из Харькова в сторону Ахтырки, не справился с управлением и вылетел с трассы, в результате чего автомобиль перевернулся. От полученных травм 58-летний водитель ВАЗа скончался на месте до приезда медиков.



