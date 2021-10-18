Раздавленный самокат под колесами фуры: в Харькове сбили ребенка (фото)

О дорожно-транспортном происшествии с участием ребенка сообщили очевидцы
Вечером воскресенья, 17 октября, на пешеходном переходе Салтовки сбили человека, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.
Авария произошла на перекрестке улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей. По словам очевидцев, на регулируемом пешеходном перекрестке под грузовой автомобиль Новой почты попал ребенок.
По неофициальной информации, пешеход не сильно пострадал, но медики скорой помощи отвезли его в больницу для обследования.
На месте ДТП остался раздавленный колесами грузовика самокат. На дороге ясно виден тормозной след.
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Подробности происшествия и официальная информация уточняются.
Напомним, 17 октября на автодороге «Харьков - Ахтырка - Сумы» произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля ВАЗ-2106, ехавший из Харькова в сторону Ахтырки, не справился с управлением и вылетел с трассы, в результате чего автомобиль перевернулся. От полученных травм 58-летний водитель ВАЗа скончался на месте до приезда медиков.
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