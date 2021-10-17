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17.10.2021  18:30   Евгений Клочко

В Харьковской области автомобиль вылетел с трассы и перевернулся. Водитель погиб (видео)

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 58-летний мужчина.

ДТП Харьков: В результате вылета с трассы на Харьковщине погиб водитель автомобиля ВАЗ-2106
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.
 
По информации правоохранителей,  17 октября водитель автомобиля "ВАЗ-2106" ехал по автодороге «Харьков - Ахтырка - Сумы» из Харькова в направлении Ахтырки.
 
ДТП Харьков: В результате вылета с трассы на Харьковщине погиб водитель автомобиля ВАЗ-2106
 
Во время движения мужчина не справился с управлением и вылетел с трассы, в результате чего автомобиль перевернулся. От полученных травм 58-летний водитель ВАЗа скончался на месте до приезда медиков.
 
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
 

Напомним, ранее автомобиль «Volkswagen Caddy», за рулем которого находился 36-летний мужчина, допустил столкновение с пешеходом, который шел во встречном направлении по проезжей части.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, дтп
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