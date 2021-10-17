17.10.2021 18:30 Евгений Клочко

В Харьковской области автомобиль вылетел с трассы и перевернулся. Водитель погиб (видео)

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 58-летний мужчина.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.

По информации правоохранителей, 17 октября водитель автомобиля "ВАЗ-2106" ехал по автодороге «Харьков - Ахтырка - Сумы» из Харькова в направлении Ахтырки.

Во время движения мужчина не справился с управлением и вылетел с трассы, в результате чего автомобиль перевернулся. От полученных травм 58-летний водитель ВАЗа скончался на месте до приезда медиков.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, ранее автомобиль «Volkswagen Caddy», за рулем которого находился 36-летний мужчина, допустил столкновение с пешеходом, который шел во встречном направлении по проезжей части.