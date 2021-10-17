17.10.2021 19:02 Евгений Клочко
Набирайте баклажки: В Харькове 18 октября отключат холодную воду. Список адресов
В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Московский район:
-
пр. Тракторостроителей, 126-а (подъезд №3, стояк) до 17:00 18 октября.
Индустриальный район:
-
пр. Александровский, 114 (подъезд №1, стояк),
-
ул. Северина Потоцкого, 30 (подъезд №2, стояк) до 20:00 18 октября.
Киевский район:
-
ул. Астрономическая, 35-д (стояк) до 20:00 18 октября.
Слободской район:
-
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (подъезд №3, стояк) до 20:00 18 октября.
Холодногорский район:
-
ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с),
-
ул. Маршала Малиновского, 10/14 (спаренный стояк),
-
ул. Славянская, 6 (подъезд №2, стояк) до 20:00 18 октября.
Шевченковский район:
-
пр. Науки (Ленина), 66-а (подъезд №1, стояк),
-
ул. Ахсарова, 18 (подъезд №6, стояк) до 20:00 18 октября.
Немышлянский район:
-
ул. Подъемная (ч/с),
-
ул. Высокогорная (ч/с),
-
пер. Высокогорный (ч/с),
-
проезд Высокогорный (ч/с),
-
проезд 2-й Высокогорный (ч/с),
-
проезд 3-й Высокогорный (ч/с),
-
проезд 4-й Высокогорный (ч/с),
-
проезд Велозаводский (ч/с),
-
ул. Плодородная (ч/с),
-
пер. Плодородный (ч/с),
-
пер. Котельный (ч/с) до 20:00 18 октября.
Основянский район:
-
шоссе Мерефянское, 26 (подъезд №4) до 20:00 18 октября.
Напомним, 16 октября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали
воду.
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