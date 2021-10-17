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17.10.2021  19:02   Евгений Клочко

Набирайте баклажки: В Харькове 18 октября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

  • пр. Тракторостроителей, 126-а (подъезд №3, стояк) до 17:00 18 октября.

Индустриальный район:

  • пр. Александровский, 114 (подъезд №1, стояк),
  • ул. Северина Потоцкого, 30 (подъезд №2, стояк) до 20:00 18 октября.

Киевский район:

  • ул. Астрономическая, 35-д (стояк) до 20:00 18 октября.

Слободской район:

  • пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (подъезд №3, стояк) до 20:00 18 октября.

Холодногорский район:

  • ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с),
  • ул. Маршала Малиновского, 10/14 (спаренный стояк),
  • ул. Славянская, 6 (подъезд №2, стояк) до 20:00 18 октября.

Шевченковский район:

  • пр. Науки (Ленина), 66-а (подъезд №1, стояк),
  • ул. Ахсарова, 18 (подъезд №6, стояк) до 20:00 18 октября.

Немышлянский район:

  • ул. Подъемная (ч/с),
  • ул. Высокогорная (ч/с),
  • пер. Высокогорный (ч/с),
  • проезд Высокогорный (ч/с),
  • проезд 2-й Высокогорный (ч/с),
  • проезд 3-й Высокогорный (ч/с),
  • проезд 4-й Высокогорный (ч/с),
  • проезд Велозаводский (ч/с),
  • ул. Плодородная (ч/с),
  • пер. Плодородный (ч/с),
  • пер. Котельный (ч/с) до 20:00 18 октября.

Основянский район:

  • шоссе Мерефянское, 26 (подъезд №4) до 20:00 18 октября.
Напомним, 16 октября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  харьков, холодная вода
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